Саакашвили готов голодать до конца жизни

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили не прекратит голодовку, пока он сам и те, кто задержан как его сообщники, не будут выпущены на свободу, заявил гендиректор телеканала "Мтавари архи" и его адвокат Ника Гварамия.

Сегодня у Руставской тюрьмы №12 состоялась акция протеста, участники которой требовали освободить Саакашвили, во время нее с политиком встретился Гварамия.

"Вам известно, что я объявил голодовку. Я хочу, чтобы вы знали, что я ее не прекращу ни в коем случае, пока я и задержанные из-за меня люди не будем на свободе. Я очень люблю жизнь, но эта голодовка будет до конца моей жизни", - цитирует письменное обращение Саакашвили к гражданам Sputnik Грузия.