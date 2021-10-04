Иран поддерживает хорошие отношения с Азербайджаном и Арменией – МИД ИРИ

Тегеран поддерживает хорошие отношения с Баку и Ереваном, - заявил сегодня официальный представитель МИД ИРИ Саид Хатибзаде.

"Двусторонние вопросы в областях политики, экономики и культуры будут обсуждены в рамках визита армянского министра Арарата Мирзояна в Иран. Мы поддерживаем хорошие отношения и с Азербайджаном, и с Арменией", подчеркнул он, добавив, что связи Ирана с какой-либо страной не угрожают интересы другой страны, - пишет иранское информационное агентство ИРНА.

"Нам надо продолжать отношения с Баку через переговоры", - подчеркнул он, отметив, что отношения Ирана с Баку и другими соседями не нуждаются в посреднике.

"Также мы проведем стратегические переговоры с Россией, поскольку обе страны имеют общую позицию по Каспийскому морю и военным учениям в нем", - добавил он.