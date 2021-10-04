Президент Азербайджана заложил промышленный парк в освобожденном Джебраильском районе

В Азербайджане на территории Джебраильского района появится промышленный парк "Экономическая зона долины Араза", такой указ подписал президент Ильхам Алиев.

В промышленном парке, расположенном в Восточно-Зангезурском экономическом районе, будут открыты предприятия промышленности в области переработки с применением современных технологий. На первом этапе на создание парка из государственного бюджета на текущий год будет выделено 500 тыс манат.

В документе уточняется, что освобожденная от оккупации территория имеет преимущественно равнинный рельеф, благоприятный для создания индустриального парка. Открытие погранично-таможенного пропускного пункта на юге экономического района - в направлении Худаферинских мостов - также обеспечит его эффективность. Помимо этого, запуск логистического центра, сервисных и инновационных производств и предприятий по производству стройматериалов в Джебраильском районе поможет в процессе восстановлении других деоккупированных регионов.

Кабинету министров поручено в течение двух месяцев выделить участок в 200 га рядом с селом Солтанлы Джебраильского района.

Церемония закладки промышленного парка прошла сегодня в Джебраильском районе, в ней принял участие президент Ильхам Алиев.