Иран поможет Армении достроить транзитную дорогу "Тату"

Иран поможет Армении достроить дорогу "Тату", которая рассматривается как альтернативный маршрут для иранских транзитных грузовиков и соединяет Иран с Россией и Европой.

Генеральный директор компании "Строительство и развитие транспортной инфраструктуры" Хейролла Хадеми сегодня отправился в Ереван, чтобы посетить дорогу "Тату" – его и сопровождающую его делегацию в аэропорту Еревана встретил посол Ирана в Армении, он обсудил цель поездки и вопросы, связанные с встречами с армянской стороной, а также ознакомился с последними событиями в регионе, - пишет иранское информационное агентство ИРНА.