Ильхам Алиев: сотрудничество России и Турции гарантирует стабильность в регионе

Российско-турецкое сотрудничество - гарант стабильности в регионе, такое заявление сделал сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с представителями общественности освобожденного Джебраильского района.

"Сейчас в регионе определяются реальные рамки практического сотрудничества. Сотрудничество России и Турции гарантирует стабильность в регионе. Армяно-азербайджанские отношения обсуждали недавно президенты РФ и Турции в ходе переговоров - мы же находимся в постоянном контакте и с российской, и с турецкой стороной", - приводит слова главы государства АзерТАдж.

Ильхам Алиев отметил особую роль Москвы и Анкары в стабилизации ситуации, охарактеризовав как достаточный формат с участием Москвы и Анкары в послевоенной нормализации отношений между Баку и Ереваном и призвав всех желающих "присоединиться". "В любом случае сегодня без согласия Азербайджана в этом регионе невозможно реализовать никакую инициативу. Пусть все это знают", - отметил президент.

Он выразил уверенность, что Армения также примкнет к формату, так как этот путь для нее безальтернативен, и указал, что Баку поддерживает заявления Анкары по нормализации связей с Ереваном.