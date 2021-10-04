Казахстанский "Левша" делал боевые пистолеты из стартовых в Кокшетау

Житель Акмолинской области занимался изготовлением боевых пистолетов, о этом сообщают казахские СМИ.

Как передает Sputnik Казахстан, в ходе санкционированного обыска, прошедшего 15 сентября по месту жительства у 39-летнего жителя Кокшетау, правоохранители нашли и изъяли огнестрельное оружие, незаконно изготовленное им самим.

"Установлено, что житель областного центра незаконно изготавливал огнестрельное оружие. Он вносил технические изменения в стартовые пистолеты марки "ВАRОN НК.S", - указали в пресс-службе областного департамента полиции.

В общей сложности было изъято шесть стартовых пистолетов и один револьверный.

Запущено досудебное производство по ч.1 ст.288 "Незаконное изготовление оружия", назначена судебно-баллистическая экспертиза.