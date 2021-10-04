Чирчик решил заговорить на узбекском

Власти узбекского Чирчика в Ташкентской области запустили "челендж" с призывом говорить на узбекском языке.

Горадминистрация распространила фотографии с листовками на дверях общественных заведений, магазинов и в транспорте, где напротив слов на узбекском языке ставится галочка, а напротив их перевода на русском – крестик, что сразу же вызвало неоднозначную реакцию жителей, - передает "Интерфакс".

Представитель администрации Ташкентской области пояснил, что таким образом местные власти попытались привлечь внимание к изучению узбекского языка.

"Это не запрет на общение на русском языке", - уверен он.

В то же время вывески и объявления в городе размещены на узбекском, русском и даже на английском языках.