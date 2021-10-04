Жителям трех районов Дагестана вернули электричество

Дагестанские энергетики полностью восстановили энергоснабжение в трех районах Дагестана, прерванное из-за сильного дождя, - сообщила пресс-служба ПАО "Россети Северный Кавказ".

"Спровоцированное непогодой технологическое нарушение сегодня временно оставило без энергоснабжения часть потребителей Тляратинского, Цумадинского районов и Бежтинского участка Дагестана. К 17:30 электроснабжение полностью восстановлено", - говорится в пресс-релизе, передает "Интерфакс".