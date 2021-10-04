Гахария о выборах: "Грузинская мечта" и ЕНД устроили маскарад

Лидер партии "Для Грузии", занявшей третье место на муниципальных выборах, бывший премьер министр Георгий Гахария охарактеризовал их как шаг назад для грузинской демократии.

По его словам, на результаты народного волеизъявления повлиял маскарад, устроенный накануне "Грузинской мечтой" и "Единым нацдвижением", то есть арест экс-президента Михаила Саакашвили.

"Это было спецмероприятие, спланированное двумя политическими силами из прошлого. Это был маскарад за несколько часов до выборов", - приводит слова Гахария Sputnik Грузия.

В целом, подчеркнул политик, выборы прошли в атмосфере несправедливости, систематически устраивались так называемые карусели, сторонники и члены "Для Грузии" подвергались давлению, угрозам и черному пиару.

Политик добавил, что, тем не менее, его партия войдет во все органы самоуправления в городах и районах и продолжит работать на благо страны.

"Результаты выборов показали, что у грузинского народа появилась возможность бороться с двухпартийной системой", - уточнил он.