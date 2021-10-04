Турецкие компании начинают разработку месторождений на освобожденных территориях Азербайджана

После подписания контрактов с Министерством экономики Азербайджана на прошлой неделе турецкие компании получили зеленый свет на разработку трех крупных рудных месторождений в Карабахском регионе Азербайджана, пишет Caspian News. Ведущая турецкая горно-металлургическая компания Eti Bakır будет заниматься изучением, исследованием, разведкой, разработкой и эксплуатацией рудного месторождения "Гашгачай". Такие же права были переданы компании Artvin Maden по отношению к месторождениям "Эльбайдаш" и "Агдуздаг". В соответствии с распоряжением президента Азербайджана, подписанным 29 мая 2021 года, срок действия обоих договоров составляет 30 лет.

"Считаем, что этот шаг сыграет важную роль в запуске добывающей отрасли на освобожденных территориях, изучении и разработке месторождений с высоким потенциалом и ускорит экономическую реинтеграцию региона", - написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в своем Twitter.

Рудное месторождение "Агдуздаг" находится в юго-восточной части Кельбаджарского района - одного из освобожденных азербайджанской армией от армянской оккупации в прошлогодней войне. Месторождение имеет около ста золотоносных кварцевых, кварцево-карбонатных жил, в пять из которых определена минерализация золота промышленного значения.

Преобладающим минералом в рудных жилах месторождения "Агдуздаг" является кварц, составляющий 95-98 процентов от общей рудной массы. На долю других минералов, таких как пирит, халькопирит, сфалерит, галенит, магнетит, золото, алтаит, айкинит, ртуть и другие, приходится только 2-3 процента. Золотые руды месторождения "Агдуздаг" подразделяются на две категории - чистое золото и "электрум" - сплав золота с 35-40 процентами серебра.

Медно-полиметаллическое месторождение "Эльбайдаш" и месторождение "Гашгачай" расположены на склонах хребта Муровдаг на севере Карабаха.

Полезные ископаемые в Карабахском регионе Азербайджана долгое время незаконно эксплуатировались Арменией. Согласно отчетам, из-за трех десятилетий незаконной армянской оккупации Азербайджан не был в состоянии использовать запасы Карабахского региона, оценивающиеся в 1250 тонн золота, 4550 тонн серебра, 1,84 миллиона тонн меди, 662 тысячи тонн свинца, 775 тысяч тонн цинка, 152 тысячи тонн кобальта, 2,25 миллиона тонн хрома, а также 189 миллионов кубометров пиленого камня, 1,5 миллиона тонн глины, 4 тонны ртути, 130 миллионов кубометров содового известняка и 147 миллионов тонн цементного сырья. По данным американского Университета Джонса Хопкинса в США, углеводородный потенциал только Джебраильского и Зангиланского районов оценивается в 150 миллионов тонн нефти и 258 миллиардов кубометров природного газа.

Десятки армянских и других иностранных компаний участвовали в незаконных операциях на более чем 60 месторождениях полезных ископаемых в ранее оккупированных Кельбаджарском, Зангиланском, Лачинском, Ходжавендском и других районах Азербайджана.

Карабахский регион Азербайджана был оккупирован Арменией в начале 1990-х годов во время кровопролитной войны, продолжающейся до заключения соглашения о прекращении огня в 1994 году. В результате этой войны Армения оккупировала 20 процентов международно признанных территорий Азербайджана. В результате жестокой политики этнических чисток, проводимой Арменией, было убито более 30 тысяч азербайджанцев, в то время как миллион азербайджанцев был изгнан со своих земель.

Многолетний конфликт обострился 27 сентября 2020 года после того, как части ВС Армении, дислоцированные на оккупированных азербайджанских землях, подвергли обстрелам азербайджанские военные и гражданские объекты. В ходе 44-дневной контратаки азербайджанская армия освободила от почти трех десятилетий незаконной армянской оккупации более 300 населенных пунктов, в том числе города Джебраил, Физули, Зангилан, Губадлы и Шуша. Война закончилась 10 ноября после подписания трехстороннего заявления между Арменией, Азербайджаном и Россией. По условиям соглашения, Армения также вернула Азербайджану оккупированные Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы.

Освобождение азербайджанской армией земель дало возможность восстановить контроль над крупными рудными месторождениями в Карабахском регионе.