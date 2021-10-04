Новак рассказал, как выполняется сделка ОПЕК+

Страны-участницы сделки ОПЕК+ в августе выполнили обязательства на 119%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия-24" по итогам заседания.

Он уточнил, что текущая цена на нефть, поднявшаяся до $82 за баррель, объективно отражает рыночную ситуацию - как это всегда происходит.

"За последние полтора года, с момента начала пандемии и нефтяного кризиса, общие остатки [мировых запасов нефти] снизились на 364 млн баррелей, и на сегодняшний день они на 130 млн [баррелей] ниже среднего пятилетнего значения. Для рынка это хорошо, это означает, что он сбалансирован", - пояснил Новак.

Вице-премьер указал, что Россия отмечает улучшение ситуации на нефтяном рынке: восстанавливается экономика, выравнивается баланс спроса и предложения, однако по-прежнему остаются риски из-за распространения новых штаммов коронавируса, которые могут негативно повлиять на ситуацию.

Политик предупредил, что в IV квартале традиционно спрос снижается, так что российская сторона будем отслеживать ситуацию: дело в том, что планы по наращиванию добычи равномерны, так мониторинг рынка будет необходим.