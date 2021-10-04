Непогода закрыла Сочинский нацпарк для посетителей

Руководство Сочинского национального парка закрыло исторические и культурные объекты заповедника до улучшения погодных условий, - сообщает пресс-служба ФГБУ.

"С 4 октября 2021 года недоступны для посещения все рекреационные объекты и объекты историко-культурного наследия, расположенные на территории Сочинского национального парка. Они будут закрыты до улучшения погодных условий", – указывается в сообщении, передает РИА Новости.

В штатном режиме в непогоду продолжает работать только парк "Дендрарий", - напомнили в руководстве парка.

Ранее на курорте было объявлено экстренное предупреждение из-за ливней, ветра и смерчей над морем в районе Магри-Веселое.

Ситуация, связанная с непогодой, находится на особом контроле оперативного штаба Сочи, для ликвидации последствий сильных ливней в городе уже подготовлены 800 человек и 250 единиц техники.