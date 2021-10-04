Дания: Nord Stream 2 AG выполнила все условия для ввода в эксплуатацию "Северного потока-2"

Компания-оператор газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG выполнила все условия, необходимые для его ввода в эксплуатацию. Такой пресс-релиз распространило сегодня Датское энергетическое агентство.

"4 октября Датское энергетическое агентство согласилось с тем, что трубопровод B может быть введен в эксплуатацию, поскольку Nord Stream 2 AG выполнила соответствующие условия, в том числе условия, касающиеся сертификации", - цитирует его ТАСС.

Уточняется, что агентство дало разрешение на строительство Nord Stream 2 30 октября 2019 года, на эксплуатацию - 1 октября прошлого года, оба - при некоторых условиях, часть из которых должна была быть выполнена до начала укладки, другие - до введения в эксплуатацию. "Компания Nord Stream 2 AG выполнила все условия, относящиеся к этапу строительства, и теперь - все условия для эксплуатации трубопровода В", - указали в регуляторе.

В ведомстве добавили, что для введения в эксплуатацию трубопровода А остается выполнить некоторые условия.