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Дагестан при президенте России будет представлять Владислав Толстюк

Дагестан при президенте России будет представлять Владислав Толстюк

Указом врио главы Дагестана Сергея Меликова сегодня назначен новый постоянный представитель республики при президенте РФ, - сообщили в пресс-службе главы региона.

"На должность временно исполняющего обязанности постоянного представителя Республики Дагестан при президенте Российской Федерации назначен Владислав Толстюк", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

До этого назначения Толстюк был помощником сенатора на общественных началах, а с февраля текущего года Меликов был общественным помощником Сергея Меликова.

Напомним, предшественником Толстюка на посту полпреда республики при президенте России был Джамалудин Гасанов, он избран депутатом Госдумы от Дагестана.

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