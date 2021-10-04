Дагестан при президенте России будет представлять Владислав Толстюк

Указом врио главы Дагестана Сергея Меликова сегодня назначен новый постоянный представитель республики при президенте РФ, - сообщили в пресс-службе главы региона.

"На должность временно исполняющего обязанности постоянного представителя Республики Дагестан при президенте Российской Федерации назначен Владислав Толстюк", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

До этого назначения Толстюк был помощником сенатора на общественных началах, а с февраля текущего года Меликов был общественным помощником Сергея Меликова.

Напомним, предшественником Толстюка на посту полпреда республики при президенте России был Джамалудин Гасанов, он избран депутатом Госдумы от Дагестана.