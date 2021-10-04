Президент Азербайджана открыл после реконструкции две малые ГЭС в Суговушане (ВИДЕО)

В Азербайджане состоялось открытие после реконструкции малых гидроэлектростанций "Суговушан-1" и "Суговушан-2", в торжественной церемонии принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

На малой гидроэлектростанции "Суговушан-1" ежегодно будет производиться 13,8 млн кВт/ч электроэнергии. Общая мощность малых гидроэлектростанций "Суговушан-1" и "Суговушан-2" в поселке Суговушан Тертерского района, освобожденном азербайджанской армией, составляет 7,8 МВт, - проинформировал главу государства президент ОАО "Азерэнержи" Баба Рзаев.

Президент Ильхам Алиев ознакомился и с малой гидроэлектростанцией "Суговушан-2".

Обе станции капитально реконструированы, в том числе полностью обновлены здания и оборудование их центра управления, межстанционные линии электропередачи. На станции "Суговушан-2" планируется производить ежегодно 8,7 млн кВт/ч электроэнергии.

Глава государства ввел станции в действие.

Малые ГЭС "Суговушан-1" и "Суговушан-2" сыграют важную роль в обеспечении электроэнергией освобожденных от оккупации территорий, в частности, поселка Суговушан и села Талыш. Кроме того, производимая здесь электроэнергия посредством недавно проложенных в распределительной сети линий электропередачи будет передаваться и в других направлениях.

Также президент Азербайджана ознакомился с работой, проделанной на водохранилищах.

Напомним, во время боев армянские захватчики демонтировали и унесли пригодные запасные части малых гидроэлектростанций "Суговушан-1" мощностью 4,8 МВт и "Суговушан-2" мощностью 3 МВт, а то, что не смогли унести, уничтожили. Кроме того, во время боев этим электростанциям был нанесен серьезный ущерб, в результате чего они пришли в непригодное состояние.