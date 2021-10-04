Газ пошел по первой нитке "Северного потока-2"

Сегодня стартовала процедура заполнения газом первой нитки российского газопровода "Северный поток-2", такое сообщение опубликовано на сайте компании-оператора Nord Stream 2 AG.

"Нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь объема и давления, необходимых для дальнейшего технического тестирования", - поясняется в нем.

Ранее были выполнены пусконаладочные работы для проверки целостности газопровода, включая и внутритрубную инспекцию с применением специальных диагностических устройств (т.н. "интеллектуальных" поршней), осуществлены внешние визуальная и инструментальная проверки.

О дальнейших технических шагах оператор сообщит дополнительно.

Уточняется, что пусконаладочные работы на второй нитке газопровода продолжаются.