Ильхам Алиев: день освобождения Джебраила навсегда останется в истории Азербайджана

Дата 4 октября 2020 года навсегда останется в истории Азербайджана, так как в этот день впервые за первую неделю войны был освобожден от оккупантов город, районный центр - Джебраил, заявил президент, Верховный главнокомандующий ВС Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с представителями общественности Джебраильского района.

"Это придало нашей армии дополнительные силы, уверенность, и после этой Победы наша славная армия выполнила свою историческую миссию и в других местах. Джебраильцы хорошо знают, что в первый день войны от оккупантов были освобождены два села Джебраильского района - Беюк Марджанлы и Нузгяр - и четыре села Физулинского района, и это был наш первый успех", - напомнил глава государства.

Ильхам Алиев пояснил, что, возвращаясь к событиям годичной давности, можно еще раз осознать величие победы Азербайджана, так как во время войны повседневной деятельностью было закрепление победы, освобождение всех оккупированных ВС Армении земель, так что не оставалось времени - да и не было необходимости - анализировать успехи. "Но сегодня, анализируя это более точно и ясно спустя год после войны и освобождения Джебраила, мы видим, что эта победа имела очень важное значение", - обратил внимание президент.

Глава государства уточнил, что сегодня будет представлен генеральный план города Джебраил, ведется активная работа, и в целом, оценивая сделанное за год, нельзя не обратить внимание на огромный потенциал азербайджанского государства и азербайджанского народа.

"Мы мобилизовали и мобилизуем все силы, чтобы в короткие сроки реконструировать, восстановить Джебраил и все другие наши районы", - указал он.

По словам Ильхама Алиева, каждый, кто приедет на освобожденные земли, сможет увидеть руины и стать таким образом свидетелем зверства и вандализма оккупантов: даже война не могла произвести столько разрушений, а во время оккупации захватчики занимались грабежом, разбоем, разбирали на кирпичи все дома и здания, а мировое сообщество закрывало на это глаза.

Теперь же, подчеркнул президент, это может видеть весь мир, а если кто-то не не хочет видеть, то ему придется. "Потому что от города Джебраил, можно сказать, не осталось и следа. Остались всего два пятиэтажных здания, которые использовали армянские военнослужащие, и они превратили бывшую больницу в воинскую часть. Все остальные здания, все исторические памятники они сравняли с землей", - сказал глава государства.

Он напомнил, что ранее, находясь в Джоджуг Марджанлы, он отметил символичность возведения там мечети, аналогичную Шушинской мечети Гевхар Ага, пообещал, что после освобождения Шуши будут восстановлены все азербайджанские мечети, разрушенные оккупантами, и вот, через три года, эти слова претворились в жизнь.

Ильхам Алиев уточнил, что тогда в Джоджуг Марджанлы был в несколько этапов возведен поселок из 150 домов, построены школа и медицинский центр, мечеть, аналогичная Шушинской, обеспечены возможности для создания рабочих мест.