Дневной ливень частично подтопил Махачкалу
Часть улиц Махачкалы подтопил ливневый дождь, сегодня днем обрушившийся на столицу Дагестана. Из разных муниципалитетов региона поступают сообщения об отключении электроэнергии.
"Ряд улиц в центральной части Махачкалы затоплен в результате прошедшего дождя. Без света остаются жители одной из улиц города", - сообщили в пресс-службе министерства энергетики и ЖКХ Дагестана, передает "Это Кавказ".
Аварийные бригады работают на всех участках, откуда поступили сигналы. Информация о пострадавших в МЧС не поступала.
Это – не единственный ливень: по данным синоптиков, такие осалки сегодня ожидаются в разных районах Дагестана.
Вестник Кавказа
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