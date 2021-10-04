Дневной ливень частично подтопил Махачкалу

Часть улиц Махачкалы подтопил ливневый дождь, сегодня днем обрушившийся на столицу Дагестана. Из разных муниципалитетов региона поступают сообщения об отключении электроэнергии.

"Ряд улиц в центральной части Махачкалы затоплен в результате прошедшего дождя. Без света остаются жители одной из улиц города", - сообщили в пресс-службе министерства энергетики и ЖКХ Дагестана, передает "Это Кавказ".

Аварийные бригады работают на всех участках, откуда поступили сигналы. Информация о пострадавших в МЧС не поступала.

Это – не единственный ливень: по данным синоптиков, такие осалки сегодня ожидаются в разных районах Дагестана.

