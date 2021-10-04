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Дневной ливень частично подтопил Махачкалу

Дневной ливень частично подтопил Махачкалу

Часть улиц Махачкалы подтопил ливневый дождь, сегодня днем обрушившийся на столицу Дагестана. Из разных муниципалитетов региона поступают сообщения об отключении электроэнергии.

"Ряд улиц в центральной части Махачкалы затоплен в результате прошедшего дождя. Без света остаются жители одной из улиц города", - сообщили в пресс-службе министерства энергетики и ЖКХ Дагестана, передает "Это Кавказ".

Аварийные бригады работают на всех участках, откуда поступили сигналы. Информация о пострадавших в МЧС не поступала.

Это – не единственный ливень: по данным синоптиков, такие осалки сегодня ожидаются в разных районах Дагестана.
 

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Вестник Кавказа

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