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Песков подтвердил подготовку к визиту Пашиняна в Россию

Песков подтвердил подготовку к визиту Пашиняна в Россию

Россия и Армения готовят визит премьер-министра РА Никола Пашиняна в РФ, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее сегодня о подготовке к такой встрече рассказала в ходе встречи со спикером парламента Армении Аленом Симоняном председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Ожидается [визит Никола Пашиняна в РФ]. Личная встреча [с президентом России Владимиром Путиным] готовится", - приводит слова Пескова ТАСС.

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Вестник Кавказа

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