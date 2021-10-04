Почему Иран решил поиграть мускулами перед Азербайджаном?

Примерно с конца сентября отношения Ирана и Азербайджана на уровне риторики стали ухудшаться. Иранские лидеры и генералы озвучили целый ряд угроз в адрес Баку. МИД Исламской Республики говорит, что "не потерпит присутствия Израиля у своих границ", а командир иранской армии вообще поставил под угрозу существование Азербайджана, если "Израиль будет угрожать" с азербайджанской территории. Почему Иран играет мускулами, и к чему это может привести?