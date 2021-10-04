Нефть Brent взяла планку в $81 за баррель

Цены на эталонные сорта нефти ускорили рост на фоне новостей о решении альянса ОПЕК+ не ускорять наращивание добычи, - свидетельствуют данные торгов.

Так, по состоянию на 16.48 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,71% - до $81,43 за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 2,61%, до 77,86 доллара за баррель, - передает РИА Новости.

Напомним, ранее источники сообщили, что ОПЕК+ решил сохранить текущие параметры сделки, в ноябре увеличит добычу нефти лишь на 400 тыс баррелей в сутки.