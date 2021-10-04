Россиянам напомнили, что нельзя ввозить в Египет

Багажа при поездках в Египет нужно собирать тщательно, некоторые предметы запрещены к провозу в страну, говорится на странице консульского департамента МИД РФ в Facebook.

В последнее время в аэропортах Египта участились случаи, когда у россиян обнаруживаются патроны, гильзы и другие запрещенные предметы. Спасти сограждан от штрафа, депортации и тюрьмы удавалось только благодаря оперативному вмешательству российских консульских сотрудников, отмечается в сообщении.

"В этой связи при планировании поездки в Египет настоятельно рекомендуем ответственно подходить к формированию своего багажа и заранее ознакомиться с информацией об основных правилах таможенного контроля в Египте, размещенной на сайте генерального консульства Российской Федерации в Хургаде", - добавили в МИД.