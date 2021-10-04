Премьер Грузии и глава Минобороны Азербайджана обсудили вопросы сотрудничества

В Тбилиси состоялась встреча премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и министра обороны Азербайджана Закира Гасанова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации правительства Грузии.

На встрече стороны обсудили стратегическое партнерство между Тбилиси и Баку, значимость вопроса безопасности в регионе и успешной реализации совместных проектов.



Гарибашвили и Гасанов также рассмотрели сотрудничество в области военного образования и перспективы дальнейшего развития двусторонних связей.



В ходе беседы глава грузинского правительства и министр обороны Азербайджана затронули успешное двустороннее сотрудничество в различных сферах, подчеркнута роль энергетических и транспортных магистралей, проходящих по территории обеих стран, в энергетической безопасности Европы.

Кроме того, собеседники поговорили о трехстороннем сотрудничестве между Грузией, Азербайджаном и Турцией.

Гарибашвили приветствовал подписанный 4 октября план двустороннего сотрудничества в области обороны на период до 2021 года.



Во встрече участвовали также глава министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе и посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев, передает "Грузия Online".