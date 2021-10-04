Мелия анонсировал формирование теневого правительства в Тбилиси

Председатель "Единого национального движения" и кандидат в мэры Тбилиси от объединенный оппозиции Ника Мелия заявил в программе "Основные акценты" телекомпании "Мтавари архи", что во втором туре избирательной кампании будут задействованы представители разных партий.

Мелия также поведал о важности коалиционного правительства и подчеркнул что все основные партии должны иметь возможность "участвовать в победе 30 октября".



Он также обратил внимание на то, что в ближайшие дни состоятся консультации с другими партиями.



Второй тур выборов в органы местного самоуправления состоится в Грузии 30 октября.

Напомним, 2 октября в Грузии состоялись выборы в органы местного самоуправления. Жители 64 городов и районов выбирали мэров и депутатов местных совещательных органов - сакребуло. На выборах мэра Тбилиси ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов избирателей, поэтому выборах градоначальника грузинской столицы будет проведен второй тур. Он пройдет 30 октября.