Лидеры духовенства Азербайджана: мы с большой уверенностью и надеждой смотрим в будущее страны

Руководители религиозных конфессий Азербайджана выступили с совместным заявлением по случаю первой годовщины начала Отечественной войны.

В письме говорится, что война "навсегда останется в памяти как день торжества истины и справедливости, как точка отсчета на пути к великой победе". "Наш народ всегда будет помнить этот день памяти - как летопись шехидской чести и героизма во имя Родины", - сказано в тексте.

Лидеры отметили, что президент Азербайджана Ильхам Алиев вошел в истории как "освободитель Карабаха", а его решимость, безапелляционная политика, смелость и отвага, проявленные во время войны, затронули глубины сердец солдат, всех граждан республики, независимо от национальной и религиозной принадлежности. Также руководители конфессий страны подчеркнули, что Шушинская декларация, подписанная Ильхамом Алиевым и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, создала новую геополитическую ситуацию в регионе.

"Сегодня мы с большой уверенностью и надеждой смотрим в будущее Азербайджана. Главный источник этого энтузиазма - принципиальная и решительная позиция Ильхама Алиева, а также достойная роль первого вице-президента Мехрибан Алиевой в проведении в стране масштабных строительных работ и реализации социально-экономических программ, направленных на повышение благосостояния народа. Благородная забота госпожи Мехрибан Алиевой о семьях шехидов и ветеранов, о раненых военнослужащих, оказываемая им материальная и моральная поддержка, а также личное руководство над осуществлением программ социальной помощи высоко ценятся гражданами, с одобрением и благословением воспринимаются нашими верующими", - говорится в тексте.

Лидеры в документе напомнили, что почти 20% территории Азербайджана находились почти 30 лет под оккупацией Армении, которая сопровождалась преступлениями против человечности. В результате проводимой этнической чистки более миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. "Армения, не выполнившая революции Совета Безопасности ООН и вдохновленная своей безнаказанностью, избрала путь продолжения оккупации и сознательно сорвала переговорный процесс. В июле 2020 года Армения совершила военную провокацию на участке государственной границы с Азербайджаном", - говорится в тексте.

Подчеркивается, что артиллерийские обстрелы в направлении Товузского района привели к гибели 13 военных и мирных жителей, а в августе того же года были предотвращены попытки совершения терактов против азербайджанских военнослужащих и гражданских лиц. В ответ на широкомасштабное нападение на азербайджанские военные позиции и мирное население, 27 сентября Азербайджан использовал свое право на самооборону, закрепленное в Уставе ООН, и начал контрнаступление против Армении в пределах своих территориальных границ.

"В течение 44 дней войны вооруженные силы Армении подвергали интенсивному обстрелу наши районы и города - Агдам, Агджабади, Бейлаган, Дашкасан, Физули, Геранбой и Тартар, расположенные в прифронтовой зоне. Армянские вооруженные силы, разрушившие мусульманские и христианские храмы на оккупированных территориях, в нарушение законов войны, международного права и соответствующим положений Женевской конвенции, подвергли обстрелу с применением запрещенных видов оружия и бомб в том числе и города расположенные на большом удаления от прифронтовой зоны - Гянджа, Барда, Мингячевир, Габала, Сиязань, Хызы и другие, в результате чего погибли сотни ни в чем не повинных людей, включая детей, женщин и стариков, пострадали гражданские цели. Даже столица - город Баку стал мишенью армянских обстрелов. Сегодня гражданские лица и военные по- прежнему гибнут и получают ранения на установленных во время оккупации минных полях", - говорится в сообщении.

Представители духовенства отметили, что война, продолжавшаяся 44 дня, вошла в историю как славная победа армии Азербайджана и поражение Армении. Они добавили, что Азербайджан самостоятельно выполнил резолюцию ООН, решив 30-летний конфликт и восстановив свою территориальную целостность и историческую справедливость.

"Ради осуществления заветной мечты — освобождения Карабаха, во имя Всевышнего, во имя свободы Родины и народа наши сыновья пожертвовали своей жизнью и верили азербайджанскому народу завоеванную ценой собственной крови Победу. Опираясь на традиционно существующие в Азербайджане толерантность и мультикультурные ценности, наши соотечественники во время Отечественной войны еще более тесно сплотились вокруг президента Азербайджана Ильхама Алиева и продемонстрировали свою верность Родине. Сотни героев, таких, как Полад Хатимов, Мубариз Ибрагимов, Альберт Агарунов, Денис Пронин, Юрий Ковалёв, Руслан Половинко, Сергей Сенюмкин и другие возвысились на вершину шехидства ради родного Азербайджана. Память о них навсегда останется в наших сердцах. Мы молимся Всевышнему об упокоении душ, павших за суверенитет и территориальную целостность нашей страны, об исцелении всех раненых", - сказано в тексте.

Лидеры религиозных конфессий в своей речи выразили благодарность странам, религиозным центрам и международным организациям, которые поддержали Азербайджан во время 44-дневной войны. В то же время духовенство отметило, что те силы, которые в течение многих лет скрывали преступления, совершенные оккупантами против азербайджанского народа, вандализм против культурного и духовного наследия Азербайджана, все еще пытаются оправдать эти действия.

В заключение духовные представители призвали Армению отказаться от политики агрессии, реваншизма, национализма и сепаратизма, а также призвали Армянскую церковь отказаться от призывов к провокационной, мстительной войне и стремить свои усилия к миру.

"Как религиозные деятели мы считаем своей обязанностью напомнить об уроках истории, ради того, чтобы предотвратить войны, гибель ни в чем не повинных людей, террористические акты и конфликты в будущем. Помня это, в День памяти - 27 сентября, вошедшем в календари как дата начала пути к великой победе мы молим Всевышнего благословить души наших шехидов. Да защитит Всемогущий государство и народ Азербайджана, и да упрочит его победу", - сказано в заявлении.