Почему Иран решил поиграть мускулами перед Азербайджаном?

Примерно с конца сентября отношения Ирана и Азербайджана на уровне риторики стали ухудшаться. Иранские лидеры и генералы озвучили целый ряд угроз в адрес Баку. МИД Исламской Республики говорит, что "не потерпит присутствия Израиля у своих границ", а командир иранской армии вообще поставил под угрозу существование Азербайджана, если "Израиль будет угрожать" с азербайджанской территории. Почему Иран играет мускулами, и к чему это может привести?

Нападки Ирана на Азербайджан не ограничиваются словами. Тегеран начал крупнейшие военные учения на границе с Азербайджаном за последние 30 лет. Некоторые СМИ и телеграмм-каналы намекают, что Иран якобы готов вторгнуться в соседнюю страну, если "армянские военные покинут Сюникскую область Армении". На первый взгляд вся история с угрозами кажется очень странной и непонятной. Причем здесь Израиль? С чего бы армянским военным уходить со своей территории? Давайте попытаемся расшифровать сложившийся в последние месяцы клубок противоречий в регионе.

Как известно, Израиль и Иран – кровные враги. Иран беспокоит Израиль не только тем, что намерен получить ядерное оружие, но прежде всего тем, что выступает против самого существования Еврейского государства. Чтобы купировать угрозу из Тегерана, Израиль стремится остановить атомную энергетику Ирана и время от времени предпринимает различные спецоперации. Например, в 2020 году был убит иранский физик-ядерщик, и Тегеран среди виновных объявил Израиль.

В то же время Израиль является тесным партнером Азербайджана. Все эти годы Тель-Авив продавал Баку новейшую военную технику и летательные аппараты. После завершения Карабахской войны Израиль усилил сотрудничество и получил тендер на восстановление освобожденных территорий Азербайджана. При этом речь идет о Зангиланском районе на границе с Ираном. Выходит, теперь Тегеран обеспокоен тем, что под видом бизнеса израильские спецслужбы обоснуются в Зангезуре и Карабахе и станут прослушивать иранцев.

Израиль для Ирана - проблема, но не единственный мотив, чтобы озвучивать недовольство Азербайджаном, его не устраивает еще несколько моментов. Во-первых, после освобождения азербайджанской земли иранские грузовики больше не могут бесконтрольно ездить в Ханкенди, так как Азербайджан установил КПП и не пускает нелегальных дальнобойщиков через дорогу Герус-Гафан. Во-вторых, азербайджанские пограничники начали борьбу против наркоторговцев, которые при армянской оккупации спокойно пересекали границу с захваченными районами Азербайджана, а теперь не могут. Недавно пограничники конфисковали более полтонны героина. Иранские контрабандисты ведут себя агрессивно и стреляют по азербайджанским погранслужбам.

Третий фактор – геополитический. Азербайджан проводит военные учения с Турцией и Пакистаном, которых Иран считает своими конкурентами и соперниками за региональное господство. С Турцией Иран соревнуется в Сирии, с Пакистаном – в Афганистане. Четвертый фактор, который тревожит иранцев – возможность открытия Зангезурского коридора, дороги, которая соединит западные районы Азербайджана с его эксклавом Нахчываном. Открытие коридора предусмотрено соглашением Путина, Алиева и Пашиняна. Иранцы боятся, что Иран может оказаться отрезанным от Армении, и тогда усилится роль турецко-азербайджанского тандема. Некоторые иранские политики даже полагают, что Турция и Азербайджан могут ввести туда войска. Таков перечень претензий Ирана.

Действительно ли они обоснованы? Вражда Ирана и Израиля всем известна, но все же продажа беспилотников и ведение торговли еще не означает подготовку к проведению спецопераций. Какой бы сильной ни была азербайджано-еврейская дружба, вряд ли Баку станет из-за нее ухудшать отношения с южным соседом и разрешит МОССАДу атаковать персов. Иран и Азербайджан – страны с одной религией, шиизмом, в Иране проживает 30 млн азербайджанцев, и две страны строят экономический проект "Север-Юг". У Баку нет никаких причин портить отношения с Тегераном.

Что до наркотрафика и пропуска грузовиков, то здесь действия Азербайджана соответствуют международному праву, а Иран определенно не прав. Присутствие Турции и Пакистана может беспокоить Иран, но Иран сам присутствует в других странах, например, в Ираке, Йемене, Сирии и Ливане. Причем через свои прокси в Сирии и Ливане Тегеран напрямую угрожает существованию Израиля. Иранские опасения тем более напрасны, что Турция и Пакистан не создают свои военные базы на территории Азербайджана. Бить в набат как-то рановато.

Возможно, эти доводы будут отвергнуты с порога в Тегеране. Иран начал "охоту на ведьм" и будет искать для этого любые поводы. Главное, чтобы в ходе традиционной "борьбы с сионизмом" не наломать дров. Потенциальная война Ирана с Азербайджаном дорого обойдется для иранского государства. На защиту Азербайджана выступит вторая армия в НАТО – Турция, а израильские истребители не преминут воспользоваться ситуацией, чтобы атаковать иранские ядерные объекты. Запад усилит санкции против Ирана, причем не только США, но и Европа. Война не найдет поддержку и у России, потому что Москва не хочет, чтобы в зоне ее интересов усиливалось еще одно государство. Так что напрасно иранский депутат напоминает нам о Туркманчайском договоре. Кроме того, Зангезурский договор в Армении, в соответствии с трехсторонним соглашением по Карабаху, будет охранять российская ФСБ, чьи сотрудники так три десятилетия стоят на армяно-иранской границе. Так что никакой "туранской угрозы" для Ирана нет и в помине.

Также необходимо указать, что гипотетическая война способна спровоцировать восстание в азербайджанонаселенных районах Ирана и привести к выходу Южного Азербайджана из состава ИРИ. Поэтому война - это крайне маловероятный сценарий. Тем не менее, знать, каковы ожидаемые катастрофические последствия, не помешает тем, кто до сих пор живет категориями Сасанидской империи и предпочитает общаться угрозами. По счастью, Ираном правит мудрое руководство, и стоит ожидать, что дальше учений и риторики дело не пойдет.