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Авария оставила жителей Невинномысска без отопления

Авария оставила жителей Невинномысска без отопления

В понедельник в Невинномысске в результате коммунальной аварии теплоснабжение было отключено у 17,5 тыс человек.

"В Невинномысске в результате порыва трубы диаметром 530 мм произошло аварийное отключение теплоснабжения. В зоне отключения 141 многоэтажный дом (17 450 человек, из них 5 816 детей), 17 социально значимых объектов", - сообщила пресс-служба главка МЧС Ставропольского края.

Ведутся аварийно-восстановительные работы. Восстановить подачу тепла планируется в 17:00 мск.

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Вестник Кавказа

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