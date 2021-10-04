Авария оставила жителей Невинномысска без отопления

В понедельник в Невинномысске в результате коммунальной аварии теплоснабжение было отключено у 17,5 тыс человек.

"В Невинномысске в результате порыва трубы диаметром 530 мм произошло аварийное отключение теплоснабжения. В зоне отключения 141 многоэтажный дом (17 450 человек, из них 5 816 детей), 17 социально значимых объектов", - сообщила пресс-служба главка МЧС Ставропольского края.

Ведутся аварийно-восстановительные работы. Восстановить подачу тепла планируется в 17:00 мск.