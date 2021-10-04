Прогноз ОПЕК+ по спросу на нефть на 2022 год улучшился

Согласно докладу техкомитета ОПЕК+, подготовленного к заседанию министерского мониторингового комитета, в будущем году спрос на нефть вырастет на 4,2 млн б/с, это выше на 0,9 млн б/с предыдущей оценки, пишет ТАСС.

Новый прогноз предполагает, что спрос на нефть в 2022 году может составить 100,8 млн б/с против 96,7 млн б/с в 2021 году. Прогноз изменен в связи с массовой вакцинацией от коронавируса - в мире привито 33% населения.

В документе отмечается, что предложение нефти все равно будет возрастать: дефицит в 1,1 млн б/с в этом году сменится переизбытком предложения в объеме 1,4 млн б/с в следующем году.

Кроме того, в 2022 году запасы нефти могут вырасти на 496 млн баррелей, а в 2021 году они сократились на 405 млн баррелей.