Лавров встретится в Москве с главой МИД Ирана
В среду, 6 октября, в Москве состоится встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте российского МИД.
В ведомстве отметили, что данная встреча станет продолжением регулярного диалога глав внешнеполитических ведомств двух стран.
На данный момент не сообщается, какие именно темы обсудят министры
Напомним, последний раз Лавров и Абдоллахиян общались по телефону 9 сентября текущего года.
Вестник Кавказа
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