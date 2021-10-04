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Лавров встретится в Москве с главой МИД Ирана

Лавров встретится в Москве с главой МИД Ирана

В среду, 6 октября, в Москве состоится встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте российского МИД.

В ведомстве отметили, что данная встреча станет продолжением регулярного диалога глав внешнеполитических ведомств двух стран.

На данный момент не сообщается, какие именно темы обсудят министры

Напомним, последний раз Лавров и Абдоллахиян общались по телефону 9 сентября текущего года.

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Вестник Кавказа

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