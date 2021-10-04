В российских больницах находится в два раза больше пациентов с COVID-19, чем прошлой осенью

В России растет госпитализация пациентов с коронавирусом, сообщил в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Динамика, которую мы наблюдаем в последние дни, вызывает серьезное беспокойство. Заболеваемость растет в большинстве субъектов Российской Федерации. Много пациентов в больницах, в два раза больше, чем в это же время в прошлом году," - рассказал Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

В связи с напряженной ситуацией, увеличено количество ковидных коек. "Уже сейчас развернуто в полтора раза больше коек, чем осенью прошлого года", - подчеркнул он.

На сегодняшний день в России медицинскую помощь получают свыше 950 тыс пациентов с коронавирусом.