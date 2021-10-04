В Чечне назвали извинения на камеру "прекрасной идеей"

Вице-премьер Чеченской Республики Джамбулат Умаров призвал распространять практику извинений на камеру.

"Это прекрасная идея. Неважно, лицемерно это делает провинившийся или нет. Если лицемерно, то за свой проступок он уже наказан тем негативом, который принесёт в ходе такого извинения. Раз снял на камеру мерзость, то будь добр на камеру и извиниться. Если он это сделал искренне, то он и перед богом очистил свою душу, и перед людьми", - приводит слова Умарова "Аргументы и факты".

Он добавил, что практика извинений приветствуется во всех мировых конфессиях, а способность публично признать свою вину говорит о наличии у человека внутреннего стержня, мужества и целостности.

"Почитайте Библию, Коран, Тору. На протяжении всей истории человечества нормальные люди имели здоровое обыкновение извиняться, если человек совершил проступок. Неважно, на камеру они делают это или в индивидуальном порядке", - добавил Умаров.