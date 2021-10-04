В больнице остаются трое альпинистов, пострадавших на Эльбрусе

В минздраве Кабардино-Балкарии сообщили, что выписан еще один альпинист, пострадавший на Эльбрусе, в больнице остаются трое туристов.

ЧП произошло 23 сентября, 19 альпинистов, находясь Эльбрусе на высоте 5400 метров, запросили помощи спасателей - резко ухудшилась погода. Поисково-спасательная операция продолжалась до середины ночи, спасти удалось 14 человек, из них 11 были госпитализированы в республиканскую клиническую больницу в Нальчике.

"Еще одного пострадавшего выписали из ожогового отделения. Сейчас в республиканской клинической больнице остаются три человека. Двое - в ожоговом отделении, один – в отделении сосудистой хирургии. Состояние у всех с положительной динамикой", - рассказали в ведомстве, пишет РИА Новости.