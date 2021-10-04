В МГУ выявили более 200 случаев заражения COVID-19

С 1 сентября в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова выявили 223 случая заражения коронавирусом. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте вуза.

Как отмечается, с начала прошлого месяца COVID-19 диагностировали у 163 студентов и 60 сотрудников.

На сайте МГУ также сказано, что в настоящее время вуз работает в гибридном формате с соблюдением антиковидных требований.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в Москве выявлены 1 650 649 случаев заражения коронавирусом, справились с болезнью 1 498 183 жителя столицы, умерли - 29 242.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся COVID-19 по всему миру превысило 234 млн, из них более 4,8 млн человек скончались. В России коронавирус диагностировали у 7 586 536 человек.