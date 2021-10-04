Попова: ситуация с COVID-19 в России крайне напряженная

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила в понедельник, что в стране быстро растет заболеваемость коронавирусом и ухудшается ситуация.

"Сначала несколько слов о ситуации: она, в самом деле, крайне напряженная. И у нас данные за прошедшую, 39-ю, неделю выросли еще на 14%. Напомню, что в предыдущие четыре недели: 36-ю - минус 1%, 37-ю - плюс 7%, 38-ю - плюс 9%, и вот за прошедшую неделю - плюс 14%. Мы растем достаточно быстро", - констатировала она на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

По словам Поповой, особенно сложная ситуация складывается в 12 регионах.

"У нас есть 12 регионов, которые растут гораздо быстрее, с тенденцией роста на 20% и больше. И здесь требуются особые меры", - предупредила она.

Также глава Роспотребнадзора отметила, что по России эпидситуация становится более ровной. "На Москву приходится не более 15%, также 6 и 11% - на Московскую область и Санкт-Петербург. Столичные регионы сегодня дают не самый высокий удельный вес по заболеваемости. Это говорит о выравнивании в целом эпидпроцессов по стране", - рассказала Попова.