В Минздраве рассказали, сколько привитых болеют COVID-19 в России

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил на форуме "Биотехмед", что в РФ сегодня лишь 2% вакцинированных болеют коронавирусом COVID-19.

"Сегодня из числа вакцинированных заболевают 2%. Те, кто сегодня заболевает и попадает в стационары, в своем большинстве это невакцинированные", - цитирует глава Минздрава ТАСС.

Он также отметил, что ревакцинировались против коронавируса примерно 1,8 млн жителей страны.

Кроме того, Мурашко призвал граждан, переболевших COVID-19, не пренебрегать прохождением углубленной диспансеризации. "Я хотел бы отметить, что для тех, кто переболел, для них это шикарный великолепный шанс, чтобы избежать осложнений, в том числе и снизить риск всевозможных нарушений. Нужно заботиться о себе", - подытожил министр.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся COVID-19 по всему миру превысило 234 млн, из них более 4,8 млн человек скончались. В России коронавирус диагностирован у 7 586 536 человек, справились с болезнью 6 725 965 жителей страны, умерли – 209 918.