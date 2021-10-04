Катар откроется для россиян, привитых "Спутником V"

С 6 октября Катар станет доступным для граждан России, привитых "Спутником V", пишет газета The Peninsula Qatar.

Минздрав Катара постановил, что россияне смогут посетить эмират, если дополнительно сделают экспресс-тест на антитела. Правило касается тех, кто прошел вакцинацию не менее двух недель назад.

Российский "Спутник V" и китайский Sinovac включен Минздравом страны в список "условно утвержденных вакцин".

Катар пока не принимает туристов, въезд открыт для дипломатов, обладателей вида на жительство и иностранных рабочих. При этом туристы могут использовать аэропорт Дохи для транзитных перелетов.