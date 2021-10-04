Предприятие "КамАЗа" откроется на освобожденных землях Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил город Джебраил, освобожденный год назад от оккупации.

Отмечается, что глава государства принял участие в церемонии закладки в Джебраиле фундамента совместного сервисного центра ОАО "КамАЗ" и Гянджинского автомобильного завода.

Помимо этого, Ильхам Алиев заложил фундамент промышленного парка "Экономическая зона долины Араз", Центральной больницы Джебраильского района, здания школы и первого многоквартирного жилого комплекса в Джебраиле.

Ильхам Алиев также принял участие в открытии подстанции "Джебраил" 100/35/10 кВ и комплекса воинской части Государственной пограничной службы.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" научный сотрудник Института экономики РАН Александр Караваев, сервисный центр "КамАЗ" станет первой ласточкой российского участия в проектах возрождения освобожденных районов Азербайджана. Эксперт обратил внимание, что "КамАЗ" также будет поставлять в Азербайджан грузовики модели К5, то есть транспортную технику последнего поколения.

"Интерес российских компаний в получении подрядов на восстановление освобожденных территорий проявлялся на протяжении всего 2021 года, такие заявки аккумулировались как АО "Российский экспортный центр", так и межправительственной комиссией. Однако до сегодняшнего дня, когда был заложен сервисный центр "КамАЗ" и Гянджинского автозавода, еще не было ни одного эпизода прихода российских инвестиций на освобожденные земли, ни совместных, ни непосредственно российских проектов. Это, можно сказать, первая ласточка", - прежде всего сказал он.

"Были определенные опасения, что Россия опаздывает с этим, учитывая, что другие страны, как Турция, вошли в проекты возрождения активно (впрочем, активность Турции основана на объективных факторах экономических и политических связей между странами). Также были поданы заявки, получившие то или иное развитие, от европейских компаний, были даже обозначены такие крупные проекты, как строительство солнечной электростанции по технологиям BP, причем BP должна была быть главным оператором этого проекта. Наконец, мы видим прорыв в этом направлении со стороны российских компаний, и отрадно, что он связан именно с технологической промышленностью, ведь "КамАЗ" настроен развивать в Азербайджане свою дилерскую сеть и продвигать новые модели с более совершенной технологической базой", - обратил внимание экономист.

"Кто мог бы последовать за "КамАЗом"? Тут нужно иметь в виду, что сейчас проекты возрождения освобожденных территорий находятся на стадии строительства электросетей, коммунальных сетей, восстановления начальной инфраструктуры поселков и городов. Здесь нужны, прежде всего, девелоперские компании, которые занимаются комплексной застройкой, от создания архитектурных проектов до их реализации на уровне и сетей, и жилых и промышленных объектов. В этой сфере конкуренция достаточно высокая, в лидерах, опять же, турецкие компании, а среди компаний постсоветского пространства – российские и белорусские. И если дорожное строительство, скорее всего, будут обеспечиваться за счет турецких и азербайджанских компаний, то в плане строительства электросетей хорошие перспективы как раз у россиян и за счет качественного производства трансформаторов, и за счет практики быстрой прокладки сетей", - рассказал Александр Караваев.

"Я думаю, что от участия в проектах возрождения выиграют многие компании. Но надо понимать, что вопросы выбора участников будут решаться на конкурсной основе, Азербайджан будет внимательно смотреть на качества работ, ведь уже самим значением освобожденных территорий закладывается необходимость сделать из них визитную карточку страны. Качество в данном случае – это принципиально важно. В зависимости от того, кто уже зарекомендовал себя на том или ином направлении или рынке, Азербайджан будет выбирать партнеров. Также больше выиграют те компании, которые уже присутствуют Азербайджане и имеют опыт взаимодействия с азербайджанским бизнесом. Если мы говорим о российских компаниях, то это широкий перечень предприятий, от фармацевтики до автомобильной сборки", - добавил эксперт.

"Весьма перспективным представляется сфера сельскохозяйственного, строительного и дорожного машиностроения. Дело в том, что объем дорожного строительства на освобожденных землях Азербайджана – это тысячи километров дорог, а значит, есть необходимость в очень большом парке строительной техники. Речь и об автомобильных дорогах республиканского и районного значения, и о железных дорогах. Определенно потребуется техника для модернизации и прокладки железнодорожных путей, включая строительство мостов и тоннелей. Важно, что только часть такой техники будет закупаться, а другую часть будут собирать в Азербайджане на основе имеющегося опыта. А этот опыт как раз с "КамАЗом" и связан", - заключил Александр Караваев.