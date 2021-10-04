Массовые мероприятия отменены в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила об отмене массовых мероприятий из-за COVID-19

"По массовым мероприятиям - они остановлены во всей стране. Проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденции эпидпроцесса", - приводит ее слова РИА Новости.

Попова подчеркнула, что в настоящее время ни один регион не может проводить мероприятия с количеством участников больше трех тыс человек.

"И от тысячи до трех тыс - всего в двух субъектах. Это особенности эпидпроцесса", - добавила она.