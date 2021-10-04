На Сочи надвигаются сильный ветер, ливень и гроза

В Сочи из-за непогоды объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Комплекс неблагоприятных погодных явлений на территории города ожидается с 18.00 4 октября до 18.00 5 октября 2021 года.

В это время на курорте прогнозируются сильный дождь с грозой.

В администрации Сочи также отметили, что в городе возможен подъем уровня воды в реках, смерчи на участке Магри-Веселое, а также сильный ветер порывами 15-17 метров в секунду, передает РИА Новости.