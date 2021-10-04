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Кремль объяснил низкие темпы вакцинации от коронавируса в России

Кремль объяснил низкие темпы вакцинации от коронавируса в России

В России все еще недостаточные темпы вакцинации от коронавируса, причиной тому - недостаточно активная кампания по мотивации граждан, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, несмотря на полную готовность всей инфраструктуры и несмотря на обеспеченные возможности, темпы вакцинации оставляют желать лучшего. Пользуясь случаем, мы еще раз призываем всех прививаться, ибо это единственный способ защитить свою жизнь в условиях продолжающейся пандемии", - заявил Песков.

Он добавил, что низкие темпы также связаны с "недостаточно активной кампанией по разъяснению безальтернативности" прививок от вируса.

Полностью от коронавируса привиты 40 млн россиян.

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Вестник Кавказа

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