Кремль объяснил низкие темпы вакцинации от коронавируса в России

В России все еще недостаточные темпы вакцинации от коронавируса, причиной тому - недостаточно активная кампания по мотивации граждан, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, несмотря на полную готовность всей инфраструктуры и несмотря на обеспеченные возможности, темпы вакцинации оставляют желать лучшего. Пользуясь случаем, мы еще раз призываем всех прививаться, ибо это единственный способ защитить свою жизнь в условиях продолжающейся пандемии", - заявил Песков.

Он добавил, что низкие темпы также связаны с "недостаточно активной кампанией по разъяснению безальтернативности" прививок от вируса.

Полностью от коронавируса привиты 40 млн россиян.