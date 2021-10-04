В Грузии ребенок умер от COVID-19

В "Новой детской клинике имени Цицишвили" в Тбилиси скончался восьмилетний ребенок из-за осложнений после коронавируса. Об этом сообщила директор клиники Майя Чхаидзе.

По ее словам, у мальчика была врожденная хромосомная патология, порок сердца.

"Он поступил к нам на шестой день после подтверждения коронавируса. До этого он лежал в другой клинике, и оттуда его перевели в тяжелом состоянии", – приводит слова Чхаидзе Sputnik Грузия.

В настоящее время в клинике от COVID-19 лечатся около 80 детей. Они находятся в медучреждении вместе с родителями. В реанимационном отделении находятся 19 детей. Пациент, которому 2,5 месяца, подключен к аппарату искусственного дыхания.