Россияне массово отказываются от Сочи в пользу Антальи

Граждане России стали выбирать зарубежные курорты вместо отечественных — в сентябре 2021 года в Анталье побывали 780 тыс россиян, в Сочи — 700 тыс. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

Согласно управлению культуры и туризма турецкой провинции, с января по октябрь на курорте отдохнули более семи млн гостей, среди которых 38% (2,6 млн) — жители России, сохраняющие лидерство по объему турпотока.

Второе место по турпотоку в Анталью заняла Украина (1,1 млн человек), третье — Германия (свыше 880 тыс).

Стоит также отметить, что в сентябре число путешественников в турецком городе на 70,3 процента превысил аналогичный прошлогодний период.