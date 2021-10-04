Саакашвили откажется от экстрадиции в Украину

Адвокат Михаила Саакашвили Гиоргий Чивиашвили заявил, что бывший грузинский лидер откажется от экстрадиции в Украину.

Чивиашвили отметил, что экс-президент продолжает голодовку. По его словам, в такой форме Саакашвили "выражает продолжение борьбы".

"Что касается вопроса экстрадиции, позиция Михаила Саакашвили по поводу этого вопроса заключается в том, что он приехал в Грузию, на свою родину, и мы планируем политическую борьбу. Наверное, он откажется от экстрадиции", - приводит слова адвоката Sputnik Грузия.