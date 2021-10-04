Досрочное голосование на выборах президента Узбекистана откроется 14 октября

В Узбекистане с 14 по 20 октября будет проводиться досрочное голосование на президентских выборах, сообщает ЦИК республики.

Принять участие в досрочном голосовании могут те избиратели, которые представят заявление с указанием причины отсутствия в день выборов (отпуск, командировка и прочее). Эти избиратели под подпись получают бюллетень у соответствующей участковой избирательной комиссии. Бюллетень заполняется гражданином в специально оборудованной кабине, заполненный избирательный бюллетень оставляется в закрытом конверте и хранится в сейфе участковой избирательной комиссии.

Выборы президента Узбекистана состоятся 24 октября. Проголосовать на выборах смогут почти 21,250 тыс избирателей.