Грузия не собирается передавать Украине Михаила Саакашвили

Министр культуры, спорта и молодежи Грузии Тея Цулукиани заявила на брифинге после заседания правительства, что Грузия не намерена передавать Украине бывшего президента Михаила Саакашвили.

"Если мы говорим о том, чтобы передать Саакашвили Украине, чтобы он отсидел тюремный срок, который ему присудил грузинский суд, на Украине, то у нас нет никакого желания. Нет никакой правовой целесообразности для этого", - цитирует главу ведомства.

По ее словам, для этого нет никакой правовой целесообразности. Цулукиани подчеркнула, что экс-глава государства отсидит свой тюремный срок в Грузии.

Напомним, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси. В настоящее время он находится в пенитенциарном учреждении в городе Рустави. Комментируя задержание Саакашвили, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона приложит все усилия для его возвращения.