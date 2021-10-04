Главная » Новости

Дождь лишил света три района в Дагестане

Дождь лишил света три района в Дагестане

В трех районах Дагестана восстанавливается электроснабжение, нарушенное в результате обильных осадков, сообщает пресс-служба филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго".

"Временно без электроэнергии из-за ливневых дождей остаётся часть потребителей Тляратинского, Цумадинского районов и Бежтинского участка Дагестана", - сказано в сообщении.

В настоящее время продолжаются работы до полного восстановления электроснабжения.

1575 просмотров





Вестник Кавказа

в Instagram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!