Саакашвили предрек конец "Мечты"

Дни правящей партии "Грузинская мечта-демократическая Грузия" сочтены, спрогнозировал экс-президент Михаил Саакашвили, оценивая итоги местных выборов в своем очередном послании из тюрьмы.

"У нас очень крутые результаты по этому последнему референдуму. В местных выборах это правительство всегда проигрывало...", - зачитал письмо адвокат Саакашвили Дито Садзаглишвили.

"Сейчас, когда они думали, что окончательно сломили народ, во всех больших городах будет второй тур, в нескольких из них "Национальное движение" впереди. Это значит только одно – мы не просто не расслабимся, мы будем бороться дальше. Дни власти "мечтателей" сочтены", - также говорится в послании оппозиционера.

Напомним, что 2 октября в Грузии состоялись муниципальные выборы.