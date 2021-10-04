Ильхам Алиев: Карабахскую войну проиграл Сержик Саргсян

Карабахская война была проиграна не премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а его предшественником, одним из зачинщиков нагорно-карабахского конфликта Сержиком Саргсяном, так как именно он строил те оккупационные силы ВС РА, что были разгромлены и изгнаны с азербайджанской земли армией Азербайджана. Об этом накануне, посещая освобожденные год назад села Суговушан и Талыш Тертерского района, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Как передает АзерТАдж, Ильхам Алиев обратил внимание, что к моменту начала Отечественной войны Азербайджана Никол Пашинян находился у власти всего два года. Азербайджанский лидер подчеркнул, что тот не мог создать армию за такое короткое время – на самом деле против ВС АР воевала армия, созданная Сержиком Саргсяном, который в разные годы был главой Минобороны Армении, главой Минбезопасности, премьер-министром и руководителем Администрации президента, а затем 10 лет правил страной в должности президента.

Президент Азербайджана подчеркнул, что разгром оккупационных сил – это уничтожение Сержика Саргсяна и ему подобных, и у них нет оснований винить в поражении Никола Пашиняна. Также Ильхам Алиев предложил Саргсяну, говорящему о мужественности на Кавказе, продемонстрировать свою мужественность и приехать в Суговушан, добавив, что Саргсян был "лучшим образом наказан" армянским народом в 2018 году.

Азербайджанский лидер уточнил, что неспроста называет Саргсяна Сержиком, так как в архивах Баку была найдена его подлинная биография, и там в графе имя действительно значится "Сержик". Ильхам Алиев рассказал, что жизнь Саргсяна была цепочкой предательств: сначала он предал главу администрации НКАО АзССР Бориса Геворкова, когда началось сепаратистское движение, затем предал соратника по национализму Роберта Кочаряна, разорвав с ним связь после избрания президентом.

В селе Талыш Ильхам Алиев поднял флаг Азербайджанской Республики. "Год назад здесь шли ожесточенные бои, мы понесли потери. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов. Освобождение села Талыш от оккупации занимает особое место среди наших успешных операций. Потому что здесь были построены мощные укрепления, враг создал здесь несколько оборонительных линий и, конечно, ждал нас отсюда. Во многих операциях мы переходили в контрнаступление там, где враг нас не ждал. Но на этом направлении, поскольку поле боя достаточно узкое и ограниченное, враг ждал нас именно здесь, и мы пришли, пришли несмотря ни на что. Пришли, проливая кровь, неся потери, и ровно год назад освободили от оккупации села Талыш и Суговушан", - заявил он.

"Так мы получили большое стратегическое преимущество. Это еще раз показало, что армянская армия беспомощна, она не сможет устоять перед азербайджанской армией, и победа близка. Сегодня в этом регионе полностью обеспечен суверенитет Азербайджана, за год проделана большая инфраструктурная работа. Главное, что граждане Азербайджана будут жить здесь в условиях мира и спокойствия. Конечно, мы восстановим село Талыш, сюда вернется жизнь", - подчеркнул президент Азербайджана.

В Талыше Ильхам Алиев осмотрел руины албано-удинской церкви. "Посмотрите, во что ее превратили армяне. А потом будут говорить, что это якобы армянская церковь. Если бы она была армянской, то разве они привели бы ее в такое состояние?! Она будет охраняться как исторический памятник. Все религиозные памятники в Азербайджане охраняются государством. Памятники всех религиозных конфессий будут охраняться и впредь. Мы восстановим и эту древнюю албанскую церковь. На протяжении 30 лет армяне только разрушали этот регион", - указал азербайджанский лидер.

Также он посетил разрушенную русскую православную церковь в Талыше. "Ее тоже разрушили армяне. Посмотрите, в каком она состоянии, они разобрали и камни, и стены. Вот в таком состоянии она сегодня находится. Мы восстановим, отремонтируем и эту церковь. В отличие от армян мы с уважением относимся ко всем религиозным памятникам", - сообщил президент Азербайджана.