В Москве зафиксировано рекордно высокое атмосферное давление

Утром в понедельник в Москве был установлен третий рекорд высокого атмосферного давления с начала октября.

"Третий рекорд октября по атмосферному давлению состоялся в Москве на рассвете. В 5:00 мск стрелка барометра установилась на значении 1017,5 гПа или 763,4 мм ртутного столба. Это значение являлось абсолютным максимумом для 4 октября с 1942 года. С каждым часом давление прибавляет в росте и к 10:00 сегодняшнего дня его значение уже зафиксировано на уровне 1018,2 гПа или 763,9 мм ртутного столба", - сообщается на портале "Метеоновости".

Рекордно высокое давление наблюдалось в столичном регионе также в минувшие выходные.