Ливень затопил Батуми

Продолжающиеся два дня ливни затопили Батуми.

Как сообщает Аджарское телевидение, из-за дождей особенно тяжелая ситуация на улицах Давида Агмашенебели, Деметре Тавдадебули, Багратиони, Шавшети и так называемом поселке Чаоби. Кроме того, в городе серьезно затруднено автомобильное движение.

"Затоплены жилые дома и коммерческие объекты. На месте мобилизована спецтехника и начаты работы по выкачке воды. Несколько улиц затоплены полностью", - приводит Sputnik Грузия сообщение компании компания "Батумис цкали".

По прогнозам синоптиков, до 6 октября в городе сохранится холодная и дождливая погода, также ожидается и сильный ветер.